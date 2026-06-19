Toba Caldera Resort Tembus 1 Juta Pengunjung

jpnn.com, JAKARTA - Toba Caldera Resort (TCR) yang dikelola oleh Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) Kementerian Pariwisata mencatatkan pencapaian signifikan dengan menembus angka satu juta pengunjung pada 18 Juni 2026. Pencapaian ini terjadi hampir lima tahun setelah kawasan tersebut dibuka untuk umum pada akhir tahun 2021. Berlokasi di Sibisa, Ajibata, Kabupaten Toba, kawasan ini menawarkan panorama kaldera, ruang terbuka hijau, serta beragam aktivitas wisata yang memadukan keindahan alam, budaya lokal, dan rekreasi keluarga.

Plt. Direktur Utama BPODT, Arditama Nusantara Putra, menyampaikan bahwa capaian satu juta pengunjung bukan sekadar angka, melainkan indikator semakin kuatnya posisi Danau Toba di kancah pariwisata nasional. Menurutnya, keberhasilan ini merupakan hasil dari komitmen berkelanjutan dalam mengembangkan kawasan yang berkualitas dan inklusif.

Pencapaian satu juta pengunjung ini merupakan momentum penting bagi kami. Ini menunjukkan bahwa Danau Toba semakin diminati wisatawan dan memiliki daya saing yang kuat sebagai salah satu destinasi unggulan di Indonesia. Lebih dari itu, capaian ini membuat kami berusaha memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar, ujar Arditama.

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Keberhasilan TCR menarik minat wisatawan tidak terlepas dari dukungan pemerintah pusat yang menjadikan Danau Toba sebagai salah satu Destinasi Pariwisata Prioritas. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah menggencarkan pembangunan infrastru dasar, peningkatan konektivitas, penataan kawasan, hingga penyelenggaraan event berskala nasional dan internasional. Langkah ini diambil untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui sektor pariwisata.

Kehadiran TCR menjadi bagian dari strategi strategis untuk menciptakan kawasan yang tidak hanya atraktif bagi wisatawan, tetapi juga mampu membuka peluang ekonomi baru bagi penduduk setempat. Peningkatan kunjungan wisatawan terbukti berdampak positif pada pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), jasa transportasi, ekonomi kreatif, pengelola homestay, hingga sektor kuliner di sekitar Danau Toba.

Meskipun capaian satu juta pengunjung dinilai membanggakan, BPODT menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan pariwisata tidak semata-mata diukur dari jumlah kunjungan. Pihaknya terus mengedepankan prinsip pemberdayaan masyarakat lokal, pelestarian lingkungan, dan keberlanjutan dalam setiap tahap pengembangan TCR.

Capaian ini bukanlah garis akhir, melainkan awal dari tanggung jawab yang lebih besar untuk terus menjaga, merawat, dan mengembangkan Danau Toba secara berkelanjutan. Ke depannya, BPODT berharap dapat mempercepat kolaborasi dengan industri pariwisata agar Toba Caldera Resort semakin berkembang menjadi destinasi yang berkualitas, berdaya saing, dan meninggalkan kenangan indah bagi setiap wisatawan yang berkunjung ke Danau Toba. (tan/jpnn)