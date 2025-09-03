TOCGY Kantongi Lisensi MSB AS, Perkuat Kepatuhan di Industri Kripto

jpnn.com, JAKARTA - TOCGY Exchange resmi memperoleh lisensi Money Services Business (MSB) yang diterbitkan Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) di bawah Departemen Keuangan Amerika Serikat.

Pencapaian ini menandai langkah penting bagi perusahaan dalam memperkuat kepatuhan internasional, khususnya terkait identifikasi pelanggan, pengendalian anti pencucian uang (AML), dan transparansi data.

Global Spokesperson TOCGY Crypto Block Inc, Dimas Pratama, menegaskan bahwa lisensi tersebut merupakan tonggak strategis.

“Saat ini, kepatuhan menjadi faktor kunci dalam mengukur daya saing jangka panjang sebuah kripto exchange. Dengan keberhasilan memperoleh lisensi MSB AS, TOCGY telah melewati proses tinjauan kepatuhan di tingkat federal Amerika Serikat untuk layanan aset kripto, serta memiliki legalitas untuk menyediakan layanan perdagangan mata uang kripto,” ujarnya, Rabu (3/9).

Lisensi MSB yang dikelola FinCEN memiliki persyaratan ketat terkait verifikasi identitas pelanggan, pelacakan aliran dana, hingga pencegahan pencucian uang.

Dalam proses pengajuan, TOCGY melakukan penyesuaian menyeluruh pada prosedur Know Your Customer (KYC), model AML, sistem penandaan risiko, dan mekanisme pelaporan data.

Dimas menjelaskan, sertifikasi ini juga menjadi dasar bagi TOCGY membangun platform berskala global.

“Kami menempatkan prioritas tinggi pada perolehan sertifikasi kepatuhan, sekaligus mendorong evolusi berkelanjutan. Platform ini mengintegrasikan secara real-time status KYC, perilaku akun, dan data on-chain untuk identifikasi risiko serta manajemen hak akses,” katanya.