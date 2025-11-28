Toffin Booth Camp Hadirkan Pengalaman F&B Berbeda, Jangan Sampai Ketinggalan!

jpnn.com, JAKARTA - Toffin Indonesia menghadirkan gebrakan baru melalui Toffin Booth Camp (TBC) 2025, sebuah festival Food & Beverage (F&B) yang mengusung konsep experience bar, kolaborasi, dan pop-up market dalam satu rangkaian acara.

Festival ini berlangsung pada 27–30 November 2025 di Blok M Hub, Jakarta.

Menghadirkan lebih dari top 40 brand F&B dan 10 brand lifestyle, membuat Toffin Booth Camp menjadi ruang kolaboratif yang merayakan kreativitas, inovasi, serta perkembangan gaya hidup kuliner Indonesia dengan mempertemukan para brand, kreator, dan inovator lokal dalam satu tempat.

Ario Fajar, Vice President of Marketing PT Toffin Indonesia, menjelaskan konsep TBC tahun ini hadir dengan pendekatan yang berbeda.

Jika sebelumnya TBC berbentuk workshop, pada 2025 pihaknya mengembangkan konsep acara menjadi sebuah festival yang lebih besar, menghubungkan konsumen dengan pelaku bisnis dalam bentuk menu kolaborasi.

“Tahun ini adalah tahun kolaborasi, di mana Toffin sebagai pemimpin pasar mengambil peran sebagai penggerak sekaligus wadah bagi brand untuk berinovasi bersama dan mendorong kemajuan ekosistem F&B di Indonesia,” ujar Ario.

The Experience Bar: Omakase-Style Journey yang Eksklusif dan Unik Experience Bar di Toffin Booth Camp hadir sebagai ruang eksplorasi rasa yang tidak bisa ditemukan di tempat lain.

Di sini, para pengunjung diajak masuk ke dunia omakase menu singkat yang dikurasi langsung oleh brand-brand terbaik di industri F&B.