Tok! Big Match Persija vs Persib tak Jadi di GBK, Pindah ke Samarinda

jpnn.com - Direktur I.League, Ferry Paulus resmi mengumumkan pemindahan venue pertandingan el Classico Indonesia, antara Persija Jakarta melawan Persib Bandung.

Duel big match pekan ke-32 BRI Super League 2025/26 itu dipastikan dilaksanakan di Stadion Segiri, Samarinda, pada Minggu (10/5/2026) pukul 15.30 WIB.

Ferry mengatakan setelah berkoordinasi dengan pihak keamanan, PSSI, dan penyelenggara, ILeague memutuskan untuk memindahkan venue pertandingan dari yang sebelumnya akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta.

Selain faktor keamanan, padatnya agenda non-olahraga di Jakarta juga menjadi pertimbangan utama.

"Liga memiliki keinginan pertandingan tetap digelar di daerahnya masing-masing. Namun, Mei merupakan bulan dengan banyak agenda yang dikhawatirkan menimbulkan hal di luar kendali sepak bola," kata Ferry, Rabu (6/5).

Ferry menegaskan rivalitas Persija dan Persib yang tinggi membuat pertandingan ini tetap harus digelar sesuai jadwal meski lokasi berubah.

"Liga punya tanggung jawab untuk tetap menggelar pertandingan ini. Jadwal tidak bisa diubah karena setelahnya ada agenda yang lebih besar," ujarnya.

"Karena itu, pertandingan yang sarat rivalitas ini harus tetap digelar dan tidak bisa dipindahkan waktunya," sambungnya.