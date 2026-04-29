Tok! Dua Terdakwa Korupsi Chromebook Divonis Berat
jpnn.com, MATARAM - Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Mataram menjatuhkan vonis penjara masing-masing 5 tahun 6 bulan dan 6 tahun 6 bulan kepada dua terdakwa kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook dari pihak rekanan.
Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Lalu Moh Sandi Iramaya menetapkan putusan pidana untuk masing-masing terdakwa dengan membacakan terlebih dahulu untuk terdakwa Salmukin, penyedia barang yang berperan sebagai Direktur CV Cerdas Mandiri.
"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Salmukin dengan pidana penjara selama 5 tahun 6 bulan penjara," katanya membacakan putusan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram, Rabu.
Selain hukuman penjara, hakim juga menjatuhkan pidana denda kepada Salmukin dengan nominal Rp 500 juta subsider 100 hari kurungan.
Hakim dalam putusan juga membebankan terdakwa membayar uang pengganti kerugian keuangan negara senilai Rp 1,32 miliar subsider 3 tahun kurungan.
Untuk terdakwa kedua yang dibacakan putusan hari ini adalah M. Jaosi alias Ojik, penyedia barang yang berperan sebagai marketing PT JP Press Media Utama.
Hakim menjatuhkan pidana hukuman 6 tahun 6 bulan penjara dengan denda Rp500 juta subsider 100 hari kurungan pengganti.
- Soroti Pembelaan Nadiem Makarim di Sidang Kasus Chromebook, Hinca Puji Ketelitian Jaksa
- Puasa dan Lebaran Pertama di Rutan, Nadiem Makarim Sedih Terpisah dari Keluarga
- Jaksa Temukan Bukti Tekanan Proyek Chromebook, Kesaksian PPK Mundur Bisa Beratkan Hukuman Nadiem
- IM57+ Institute Desak Kejagung Usut Tuntas Aliran Gratifikasi Kasus Chromebook Kemendikbudristek
- Inilah yang Didengar Nadiem Makarim Kecil di Meja Makan
- Nadiem Blak-blakan soal Kekayaannya Meningkat