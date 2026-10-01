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Tok! Pemungutan Pajak Marketplace Resmi Dimulai Hari Ini

Tok! Pemungutan Pajak Marketplace Resmi Dimulai Hari Ini
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Direktur Jenderal Pajak (DJP) Direktorat Pajak Kementerian Keuangan (Kemeneku) Bimo Wijayanto dalam acara Media Gathering Kemenkeu, di Bogor, Jawa Barat, Kamis (1/10). Foto: Elvi R/jpnn

jpnn.com, BOGOR - Direktur Jenderal Pajak (DJP) Direktorat Pajak Kementerian Keuangan (Kemeneku) Bimo Wijayanto menyampaikan pemerintah resmi melakukan pemungutan Pajak Penghasilan PPh Pasal 22 melalui Marketplace pada hari ini, 1 Oktober 2026.

Bimo menjelaskan pemerintah telah melakukan evaluasi dengan memperhatikan perkembangan kondisi, kesiapan administrasi dan sistem, serta masukan dari marketplace dan pelaku usaha.

DJP juga sudah menunjuk empat marketplace yaitu Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli.

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“Keputusan penunjukan marketplace memberikan kepastian mengenai waktu dan mekanisme pemungutan bagi platform dan para pedagang,” ungkap Bimo dalam acara Media Gathering Kemenkeu, di Bogor, Jawa Barat, Kamis (1/10).

Bimo menegaskan kebijakan ini bukan pajak baru dan bukan penambahan tarif pajak bagi pedagang marketplace.

Menurut Bimo, kebijakan mengatur mekanisme pemungutan melalui marketplace agar pemenuhan kewajiban perpajakan lebih sederhana, tertib, dan pasti.

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“Komitmen pemerintah untuk mengomunikasikan setiap tahap pelaksanaan secara jelas dan terus mengevaluasi kebijakan,” ujar dia.

Perlindungan Pelaku UMKM 

DJP juga sudah menunjuk empat marketplace yaitu Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli.

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