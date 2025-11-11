menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Seleb » Tok, Permohonan Cerai Talak Andre Taulany Dikabulkan

Tok, Permohonan Cerai Talak Andre Taulany Dikabulkan

Tok, Permohonan Cerai Talak Andre Taulany Dikabulkan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Andre Taulany dan Rien Wartia Trigina. Foto: Instagram/andretaulany

jpnn.com, JAKARTA - Permohonan cerai talak Andre Taulany terhadap istrinya, Rien Wartia Trigina atau akrab disapa Erin Taulany telah dikabulkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan.

Adapun sidang pembacaan putusan perceraian pasangan selebritas itu dilakukan secara e-court pada Selasa (11/11).

"Hari ini untuk itu sudah diputusnya hari ini," ujar Juru Bicara PA Jakarta Selatan, Abid.

Baca Juga:

Dia menegaskan putusan tersebut hanya perihal mengabulkan permohonan cerai talak.

"Poinnya cerai talak saja. Yang lainnya itu disepakati ya, artinya terjadi perdamaian di luar cerai talak. Jadi, ini hanya cerai talaknya," ucap Abid.

Dia mengatakan, tak ada poin soal harta gana-gini maupun nafkah dalam putusan perceraian tersebut.

Baca Juga:

"Enggak ada poinnya," kata Abid.

Pihak majelis hakim PA Jakarta Selatan pun memberikan waktu dua minggu kepada Andre Taulany untuk menanggapi putusan tersebut.

Permohonan cerai talak Andre Taulany terhadap istrinya, Rien Wartia Trigina atau disapa Erin Taulany telah dikabulkan oleh majelis hakim PA Jakarta Selatan.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI