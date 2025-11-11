Tok, Permohonan Cerai Talak Andre Taulany Dikabulkan

jpnn.com, JAKARTA - Permohonan cerai talak Andre Taulany terhadap istrinya, Rien Wartia Trigina atau akrab disapa Erin Taulany telah dikabulkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan.

Adapun sidang pembacaan putusan perceraian pasangan selebritas itu dilakukan secara e-court pada Selasa (11/11).

"Hari ini untuk itu sudah diputusnya hari ini," ujar Juru Bicara PA Jakarta Selatan, Abid.

Dia menegaskan putusan tersebut hanya perihal mengabulkan permohonan cerai talak.

"Poinnya cerai talak saja. Yang lainnya itu disepakati ya, artinya terjadi perdamaian di luar cerai talak. Jadi, ini hanya cerai talaknya," ucap Abid.

Dia mengatakan, tak ada poin soal harta gana-gini maupun nafkah dalam putusan perceraian tersebut.

"Enggak ada poinnya," kata Abid.

Pihak majelis hakim PA Jakarta Selatan pun memberikan waktu dua minggu kepada Andre Taulany untuk menanggapi putusan tersebut.