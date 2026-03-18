menu
JPNN.comJPNN.com
Tok Tok Tok... Bos WKM Menang Lawan Polda Metro Jaya di Praperadilan Menjelang Lebaran

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Advokat senior Maqdir Ismail (kemeja putih) dan Rolas B. Sitinjak seusai mewakili kliennya, Lee Kah Hin, pada persidangan beragendakan putusan atas permohonan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Selasa (17/3/2026). Foto: Azizul Hakim/jpnn.com

jpnn.com - Upaya Direktur PT Wana Kencana Mineral (WKM) Lee Kah Hin mengajukan gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) untuk mempersoalkan surat perintah penyidikan (sprindik) dari Polda Metro Jaya akhirnya membuahkan hasil.

Majelis hakim PN Jaksel yang menyidangkan permohonan praperadilan itu mengabulkan upaya Lee Kah Hin melepaskan diri dari statusnya sebagai tersangka kesaksian palsu di bawah sumpah di persidangan.

Pada persidangan yang digelar di Ruang Sidang Umar Seno Aji PN Jaksel, Selasa (17/3/3036), majelis hakim tunggal Zaenal Arifin mengabulkan seluruh permohonan Lee Kah Hin. Oleh karena itu, status tersangka kesaksian palsu yang disandang pengusaha pertambangan tersebut gugur.

Baca Juga:

“Mengabulkan permohonan praperadilan pemohon (Lee Kah Hin, red) untuk seluruhnya,” ujar Zaenal Arifin.

Advokat senior Maqdir Ismail yang menjadi kuasa hukum Lee Kah Hin pun mengapresiasi keputusan itu. Menurut dia, putusan tersebut merupakan kemenangan hukum.

“Mudah-mudahan ini menjadi satu pelajaran yang baik untuk kita semua, bagaimana proses penegakan hukum itu tidak boleh dilakukan karena adanya rasa tidak suka, rasa kesal, dan seterusnya,” ujar Maqdir.

Baca Juga:

Lulusan S2 ilmu hukum dari The University of Western Australia itu menilai putusan hakim tersebut memperlihatkan hak asasi Lee Kah Hin yang seharusnya dilindungi justru dilanggar oleh polisi. Maqdir menegaskan aparat penegak hukum tetap harus mengikuti aturan hukum yang ada.

“Tidak boleh mereka membuat aturan sendiri,” ucap Maqdir.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI