TOKEN2049: CFX Ungkap Peluang Indonesia Menjadi Hub Aset Kripto Asia Tenggara

jpnn.com - Model regulasi kolaboratif Indonesia mendapat sorotan positif di panggung internasional TOKEN2049, seiring meningkatnya tren global dalam membangun ekosistem aset kripto yang makin teregulasi dan terpercaya.

PT Central Finansial X (CFX) sebagai bursa aset kripto pertama di Indonesia dan satu-satunya yang berizin Otoritas Jasa Keuangan (OJK), memaparkan bagaimana pendekatan ini telah mendorong pertumbuhan industri aset kripto nasional dan membuat Indonesia berpotensi menjadi pusat perdagangan aset kripto di Asia Tenggara.

Direktur Utama CFX Subani menjelaskan bahwa momen ini dimanfaatkan untuk memperkenalkan keunggulan industri aset kripto Indonesia di mata dunia.

Dia menyebut Indonesia memiliki keunggulan kompetitif yang terletak pada kerangka regulasi yang akomodatif dan kolaboratif, serta ekosistem aset kripto yang lengkap dengan hadirnya OJK sebagai regulator, Bursa CFX, lembaga kliring, lembaga kustodian, dan Pedagang Aset Keuangan Digital sebagai penyelenggara perdagangan.

"Partisipasi dalam TOKEN2049 sekaligus menjadi wujud komitmen Bursa CFX dalam memajukan industri aset kripto Indonesia. Kami ingin menunjukan kepada pelaku industri aset kripto global bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pusat perdagangan aset kripto di kawasan Asia Tenggara," kata Subani di Singapura, Kamis (02/10/2025), melalui siaran pers.

Subani menilai pendekatan regulasi kolaboratif yang diterapkan Indonesia telah sejalan dengan tren pasar global, yang kini bergerak dari lingkungan aset kripto yang belum teregulasi menuju ekosistem yang semakin teregulasi dan terpercaya.

Pada kuartal kedua 2025, pasar spot lokal yang telah teregulasi berhasil mencatatkan pertumbuhan sebesar 6,9%, berbanding terbalik dengan pasar spot global yang belum teregulasi justru mengalami penurunan sebesar 27,7% pada periode yang sama.

Kepercayaan terhadap pasar domestik yang teregulasi ini berkorelasi langsung dengan lonjakan jumlah konsumen aset kripto. Data OJK memperlihatkan, jumlah konsumen aset kripto telah mencapai 16,5 juta per Juli 2025. Angka tersebut mengalami kenaikan 27,10% jika dibandingkan posisi akhir Januari 2025 yang baru mencapai 12,9 juta.