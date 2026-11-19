jpnn.com, JAKARTA - PT Pintu Kemana Saja (PINTU) menghadirkan tokenized stocks Amerika Serikat (AS) di Pintu Futures.

Melalui sembilan kontrak perpetual baru, pengguna PINTU kini bisa mengambil posisi long maupun short pada saham perusahaan seperti Nvidia, Tesla, Apple, Amazon, Alphabet, Meta, SpaceX, Circle, dan Strategy dengan leverage hingga 25x.

Kesembilan kontrak tersebut yaitu GOOGLXUSDT-PERP, METAXUSDT-PERP, SPCXXUSDT-PERP, CRCLXUSDT-PERP, MSTRXUSDT-PERP, NVDAXUSDT-PERP, TSLAXUSDT-PERP, AAPLXUSDT-PERP, dan AMZNXUSDT-PERP.

Andy Putra Presiden Direktur PINTU mengungkapkan pengguna PINTU telah memiliki akses untuk membeli tokenized stocks melalui pasar spot.

"Kini, melalui Pintu Futures, pengguna memiliki opsi tambahan untuk memperdagangkan aset tersebut melalui instrumen derivatif. Dengan demikian, pengguna memiliki lebih banyak fleksibilitas untuk memanfaatkan peluang di berbagai kondisi pasar. Peluncuran ini juga sejalan dengan meningkatnya aktivitas pengguna Pintu Futures, yang tercermin dari pertumbuhan jumlah trader sebesar 80% pada kuartal III-2026 dibandingkan kuartal sebelumnya,” ujar Andy.

Sembilan aset yang kini tersedia di Pintu Futures juga menunjukkan kontribusi yang semakin besar terhadap aktivitas perdagangan tersebut.

Porsinya terhadap total volume trading spot tokenized stocks AS meningkat dari 43% menjadi 54% pada periode yang sama.

Tren positif ini juga terlihat pada kategori aset tertokenisasi lainnya di platform PINTU.