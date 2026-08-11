Tokio Marine Indonesia Kenalkan Home Partner, Solusi Lindungi Rumah dan Keluarga

jpnn.com, JAKARTA - PT Asuransi Tokio Marine Indonesia memperkenalkan produk Home Partner Insurance melalui acara Tokio Talk: The Heart of Home - Because Every Home Has a Story di DIA.LO.GUE Artspace, Kemang, Jakarta Selatan.

Acara tersebut dikemas secara interaktif dengan melibatkan influencer, KOL, dan kreator konten dari bidang rumah, keluarga, dan gaya hidup.

Selain memperkenalkan Home Partner, kegiatan itu juga diisi talkshow, permainan interaktif, serta lokakarya keselamatan rumah bersama Khairul Umam, petugas pemadam kebakaran sekaligus komika.

Khairul Umam membagikan sejumlah tips praktis terkait pencegahan kebakaran, risiko yang umum terjadi di rumah, hingga langkah awal yang perlu dilakukan ketika menghadapi kondisi darurat.

Edukasi tersebut disampaikan dengan gaya ringan sehingga pesan mengenai keamanan rumah dapat lebih mudah dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Department Head of Product Development PT Asuransi Tokio Marine Indonesia Djoko Mulyono mengatakan Home Partner dirancang untuk memberikan perlindungan yang lebih luas, bukan hanya terhadap bangunan rumah.

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"Melalui Home Partner, kami ingin menghadirkan perlindungan yang tidak hanya mencakup bangunan dan isi rumah, tetapi juga keluarga serta potensi tuntutan kerugian dari pihak ketiga," kata Djoko, Selasa (11/8).

Menurutnya, Home Partner memiliki sejumlah pilihan paket yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan nasabah.