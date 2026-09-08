Toko Daging Nusantara Kirim 1 Ton Rendang Siap Santap untuk Korban Gempa NTT

jpnn.com, JAKARTA - Toko Daging Nusantara menyampaikan rasa simpati dan duka mendalam atas musibah bencana yang menimpa masyarakat di sejumlah wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT).

Sebagai wujud kepedulian dan tanggap darurat kemanusiaan, Toko Daging Nusantara memberangkatkan bantuan pangan berupa satu ton daging rendang siap santap (ready to eat) untuk memenuhi kebutuhan gizi dan asupan protein para warga terdampak bencana.

Dalam pengiriman bantuan skala besar ini, Toko Daging Nusantara memanfaatkan inovasi kemasan pangan berteknologi retort, yakni proses sterilisasi termal bertekanan tinggi pada kemasan kedap udara yang tahan hingga 1 tahun.

Teknologi ini memberikan solusi efektif atas kendala logistik dan baik untuk cadangan pangan khususnya di wilayah kepulauan.

Dengan teknologi ini, daging rendang bantuan dapat langsung disantap tanpa perlu dimasak ulang serta dapat didistribusikan tanpa memerlukan rantai pendingin (cold chain).

Keunggulan ini menjadikan bantuan lebih mudah dikirim dan disalurkan hingga ke wilayah-wilayah terpencil di NTT yang selama ini sulit dijangkau oleh distribusi logistik pangan berpendingin.

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"Kami menyampaikan rasa prihatin dan duka cita yang mendalam atas musibah yang menimpa saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur. Dalam situasi bencana, pemenuhan gizi dan protein hewani sering kali terhambat akibat padamnya listrik dan rusaknya fasilitas memasak," kata Direktur Utama PT Suri Retail Nusantara yang menaungi Toko Daging Nusantara Shafie Shamsuddin, Selasa (8/9).

"Melalui penyaluran 1 ton rendang berteknologi retort ini, kami berharap warga terdampak bisa langsung menikmati makanan siap santap yang bergizi, aman, dan tahan lama tanpa membebani dapur darurat,," ujar Shafie.