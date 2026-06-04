TokoClinic by Tokopedia Farma Mengintegrasikan Konsultasi Dokter Online

jpnn.com, JAKARTA - Sebagai negara kepulauan, akses layanan kesehatan yang cepat dan mudah masih menjadi tantangan bagi banyak masyarakat Indonesia.

Di sisi lain, meningkatnya aktivitas pembelian obat secara online juga menghadirkan tantangan baru terkait keamanan dan penggunaan obat yang tepat.

Menjawab kebutuhan tersebut, Tokopedia menghadirkan TokoClinic by Tokopedia Farma, layanan telemedicine terintegrasi yang memungkinkan pengguna berkonsultasi dengan dokter berlisensi, mendapatkan resep digital, hingga membeli obat secara lebih aman melalui lebih dari 3.000 farmasi berlisensi rekanan Tokopedia, semuanya dalam satu aplikasi.

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Misalnya, pengguna yang membutuhkan obat tertentu kini dapat berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter secara online, menerima resep digital, lalu membeli obat sesuai resep tanpa harus berpindah aplikasi.

"Melalui TokoClinic, kami ingin memastikan pengalaman membeli obat online tidak hanya praktis, tetapi jauh lebih aman dan bertanggung jawab. Dengan integrasi konsultasi dokter, resep digital, dan pembelian obat dalam satu alur, kami berharap masyarakat mendapatkan akses kesehatan yang lebih tepercaya," jelas Executive Director of Tokopedia and TikTok Shop Indonesia Stephanie Susilo.

Sepanjang tahun 2025, BPOM RI menemukan 197.725 tautan penjualan obat dan makanan ilegal di platform digital. Temuan ini menunjukkan pentingnya pengawasan dan panduan medis dalam pembelian obat secara online.

TokoClinic menghadirkan mekanisme resep digital terverifikasi yang memungkinkan dokter mengeluarkan resep langsung di aplikasi setelah konsultasi. Sistem ini membantu memastikan obat yang dibeli sesuai dengan resep dan ketentuan distribusi obat secara online, sehingga pengguna dapat memperoleh obat secara lebih aman dan bertanggung jawab.

Di sisi lain, industri farmasi nasional terus menunjukkan pertumbuhan positif dengan potensi pasar mencapai Rp 225 triliun pada 2030, seiring meningkatnya kebutuhan layanan kesehatan masyarakat dan percepatan transformasi digital di sektor kesehatan.