Tokoh Masyarakat Papua Apresiasi Program Pemerintah Prabowo

jpnn.com - Tokoh Masyarakat Papua Imanuel Nerotou mengapresiasi langkah pemerintah dalam memperkuat perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia, khususnya di wilayah Papua. Menurutnya, berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah saat ini mulai memberikan rasa aman bagi masyarakat di tingkat kampung.

Imanuel menilai beberapa tahun terakhir masyarakat Papua menghadapi berbagai bentuk kekerasan di sejumlah daerah. Namun, dia melihat situasi mulai berubah secara bertahap seiring dengan semakin kuatnya perhatian pemerintah terhadap isu HAM.

"Kami sangat mengapresiasi program pemerintah terutama di bidang HAM. Akhir-akhir ini terjadi kekerasan di mana-mana, lebih khususnya kami di Tanah Papua. Kami merasakan mulai terkikis dengan kekerasan-kekerasan yang terjadi di daerah tertentu lebih khusus di Tanah Papua," kata dia kepada wartawan, Minggu (23/11/2025).

Menurut Imanuel, kebijakan pemerintah terkait HAM dinilai sangat penting untuk melindungi masyarakat kecil yang selama ini sering menjadi korban dari berbagai tindakan melanggar hukum. Dia menilai pendekatan pemerintah yang semakin tegas terhadap pelanggaran HAM membawa harapan baru bagi warga Papua.

"Jadi, program pemerintah menyangkut HAM kami sangat mengapresiasi untuk melihat hal yang banyak merugikan masyarakat kecil. Kami sangat berterima kasih atas kepemimpinan Bapak Prabowo yang sudah melihat bagian ini," tuturnya.

Imanuel Nerotou menyampaikan apresiasi tinggi kepada pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Dia menilai berbagai program yang dicanangkan pemerintahan saat ini benar-benar mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, khususnya d Papua.

"Kami sangat berterima kasih kepada Bapak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia yang sudah mencanangkan program-program yang benar-benar menyentuh rakyat di seluruh Indonesia, terutama kami yang berada di Tanah Papua," ujar Imanuel.

Salah satu hal yang paling diapresiasi masyarakat Papua adalah langkah pemerintah dalam memberantas praktik korupsi dan mafia anggaran.