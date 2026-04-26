Tokoh Muda Jambi Apresiasi Kinerja Jampidsus dalam Membongkar Kasus Besar di Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah menghadiri acara Halal Bihalal yang diselenggarakan Badan Musyawarah Kekeluargaan Jambi (BMKJ) Jakarta pada hari ini, Minggu (26/4).

Kegiatan tersebut berlangsung dalam suasana hangat penuh kekeluargaan, sekaligus menjadi momentum mempererat silaturahmi antara tokoh masyarakat dan warga perantauan Jambi di Ibu Kota.

Dalam kesempatan tersebut, tokoh muda Jambi selaku ketua panitia, Kaharuddin menyampaikan apresiasi kepada jampidsus Fabrie Adriansyah sebagai salah satu tokoh inspirasi pemuda Jambi.

“Bapak Jampidsus salah satu inspirasi kami. Komitmen dan keberanian Jampidsus dalam menegakkan hukum patut diapresiasi tinggi, khususnya dalam mengungkap berbagai kasus besar yang selama ini merugikan negara. Ini menjadi bukti bahwa penegakan hukum di Indonesia terus bergerak ke arah yang lebih baik,” ujar Kaharuddin.

Menurutnya, langkah progresif yang dilakukan oleh Jampidsus tidak hanya jadi dia adalah pada penegakan hukum semata, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum, khususnya Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Acara Halal Bihalal BMKJ Jakarta juga menjadi ruang dialog strategis antar tokoh dan masyarakat jambi dalam rangka membangun harmoni dan sinergi untuk mendukung agenda pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan kejahatan korporasi di Indonesia.

Jampidsus dalam sambutannya menyampaikan apresiasi pada BMKJ yang telah menjadi rumah dan wadah silaturahmi bagi masyarakat Jambi di Jakarta.

“Saya merasakan semangat luar biasa berada ditengah keluarga besar BMKJ. Tentu besar harapan kita semua BMKJ bisa terus eksis dan maju sehingga melahirkan tokoh-tokoh untuk Indonesia,” ujar Jampidsus Febrie Adriansyah.