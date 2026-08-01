Tokoh Muda NU Gus Ubaid Kembali ke Pelindo, Perkuat Jajaran Komisaris

jpnn.com, JAKARTA - PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo memperkuat struktur pengawasannya dengan merangkul dua komisaris baru, Ubaidillah Amin dan Hambra Samal.

Dari dua nama yang ditetapkan, sosok Ubaidillah atau yang akrab disapa Gus Ubaid memiliki rekam jejak panjangnya di kepelabuhan dan panggung pemerintahan.

Pengangkatan Gus Ubaid dan Hambra disahkan melalui Keputusan RUPS Nomor 355 Tahun 2026 dan SK Nomor SK.124/DI-DAM/DU/2026, yang efektif berlaku sejak 27 Juli 2026.

Penunjukan itu juga telah dilaporkan secara resmi kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) oleh Ali Sodikin, Group Head Sekretariat Perusahaan Pelindo.

Tokoh muda Nahdliyin asal Jawa Timur tersebut memiliki pengalaman cukup panjang di anak perusahaan Pelindo, yakni Komisaris PT Terminal Petikemas Surabaya (TPS) periode 2019–2021, dan Komisaris PT Pelindo Terminal Petikemas (SPTP) pada 2021–2023.

Selain di sektor logistik dan kepelabuhan, Gus Ubaid yang sekarang menjabat Staf Khusus Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa juga memiliki portofolio yang sangat luas di ranah birokrasi pemerintahan.

Dimulai sebagai Tim Khusus Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan pada 2015–2016.

Selanjutnya, dia menjadi Tim Khusus Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman pada 2016–2019, Staf Khusus Menteri Agama RI pada 2019–2020, serta Staf Teknis Menteri Kesehatan RI sejak 2021, dan Penasihat Khusus Archipelagic and Island States (AIS) Forum.