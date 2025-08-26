menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Hukum » Tokoh Nahdiyin Papua Minta KPK Periksa Orang Dekat Gus Yaqut

Tokoh Nahdiyin Papua Minta KPK Periksa Orang Dekat Gus Yaqut

Tokoh Nahdiyin Papua Minta KPK Periksa Orang Dekat Gus Yaqut
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Toni Wanggai. Foto: source for JPNN

jpnn.com - JAKARTA - Tokoh nahdiyin Papua Toni Wanggai meminta Komisi Pemberantasan Korupsi tak ragu memeriksa orang-orang dekat mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas a.k.a Gus Yaqut dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.

Toni Wanggai juga menyebut KPK perlu memeriksa lingkaran orang-orang di sekitar salah satu pengurus PBNU yang turut dicekal.

"Di samping memeriksa lingkaran dalam Gus Yaqut, KPK juga perlu memeriksa orang-orang lingkaran dalam (salah satu) Ketua PBNU yang turut dicekal KPK,” kata Toni.

Baca Juga:

"Orang terdekat, bisa dari Kemenag, petinggi PBNU, pemilik travel, dan pertemanan yang turut menikmati keuntungan dari penyelewengan kuota tambahan haji,” imbuhnya.

Toni menduga keuntungan jual beli tambahan kuota haji dalam kasus itu, telah mengalir ke sejumlah orang.

"Kemungkinan pencucian uang itu pasti ada. Penyidik KPK jangan ragu mengeksekusinya. Jangan kasih toleransi. Sepanjang koruptor itu merasa aman dan nyaman di negeri ini, maka Indonesia tidak akan maju," katanya.

Baca Juga:

Toni pun menyuarakan semangat warga Papua yang tak suka melihat pejabat, politikus, pengusaha, dan ulama serakah.

"Jangan patahkan semangat dan cita-cita orang Papua untuk hidup layak dan sejahtera dengan cara merampok uang negara," tutur Toni. (*/jpnn)

Toni Wanggai meminta Komisi Pemberantasan Korupsi tak ragu memeriksa orang-orang dekat Gus Yaqut.


Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI