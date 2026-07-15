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Tokoh Pemuda Alfian Akbar Bedah Otsus Papua di Buku Timika Menyala

Tokoh Pemuda Alfian Akbar Bedah Otsus Papua di Buku Timika Menyala
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Peluncuran karya intelektual berjudul ‘Menuju Timika yang Menyala’ oleh Tokoh pemuda sekaligus politisi asal Kabupaten Mimika, Alfian Akbar Balyanan. Foto: dokumentasi pribadi Alfian

jpnn.com, JAKARTA - Tokoh pemuda sekaligus politisi asal Kabupaten Mimika, Alfian Akbar Balyanan resmi meluncurkan karya intelektualnya berjudul ‘Menuju Timika yang Menyala’.

Peluncuran itu menjadi arena diskursus publik untuk membedah arah baru pembangunan dan implementasi Otonomi Khusus (Otsus) Papua.

Acara peluncuran tersebut dirangkai dengan diskusi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, memperkuat relevansi buku ini dalam diskursus kebijakan publik.

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Alfian Akbar mengungkapkan karya tersebut bukan produk pemikiran instan.

Buku tersebut merupakan manifestasi dari rekam jejak dan konsistensinya dalam mengawal narasi pembangunan Papua yang telah ia catat sejak 2018.

“Akhirnya hari ini kita dapat meluncurkan Menuju Timika Yang Menyala,” kata Alfian.

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Karya itu disebut lahir dari pembacaan analitis terhadap ketimpangan pembangunan, tantangan ekonomi makro, serta persoalan kemanusiaan di wilayah tersebut.

Alfian menyoroti secara spesifik bahwa afirmasi negara melalui Otsus Papua masih membutuhkan evaluasi agar kesejahteraan dapat terdistribusi merata.

Tokoh pemuda sekaligus politisi asal Kabupaten Mimika, Alfian Akbar Balyanan resmi meluncurkan karya intelektualnya berjudul ‘Menuju Timika yang Menyala’

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