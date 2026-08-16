menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Tokoh Pemuda: Papua Butuh Akselerasi Bukan Efisiensi

Tokoh Pemuda: Papua Butuh Akselerasi Bukan Efisiensi

Tokoh Pemuda: Papua Butuh Akselerasi Bukan Efisiensi
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Tokoh Pemuda Papua Natan Kuwan. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Tokoh Pemuda Papua Natan Kuwan meminta pemerintah mempertimbangkan kondisi dari suatu daerah khususnya, Tanah Papua dalam menerapkan kebijakan.

Salah satunya adalah efisiensi dana desa yang disalurkan ke Papua.

“Yang menjadi titik utama dari kerusuhan adalah pengurangan dana desa yang dilakukan pusat atas dasar efisiensi,” ujar Natan.

Baca Juga:

Wakil Ketua Umum Pemuda Bulan Bintang itu juga meminta pemerintah mencari solusi sehingga kebijakan efisiensi dana tidak berujung menjadi sebuah kerusuhan.

“Dengan penerapan efisiensi, berarti pemerintah belum fokus memperhatikan Papua sebagai wilayah yang perlu di akselerasi. Papua butuh akselerasi bukan efisiensi,” ucap Natan.

Menurut Natan, untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 secara menyeluruh pemerintah perlu memiliki framework untuk mengakselerasi Papua.

Baca Juga:

“Jika Papua tidak diakselerasi maka Indonesia Emas mungkin hanya akan dinikmati pulau-pulau di luar Papua,” lanjut Natan.

Natan juga menegaskan di momen menjelang peringatan kemerdekaan Indonesia pemerintah seharusnya merefleksi apa saja peran penting dalam membangun tanah Papua.

Tokoh Pemuda Papua Natan Kuwan meminta pemerintah mempertimbangkan kondisi dari suatu daerah khususnya, Tanah Papua dalam menerapkan kebijakan.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI