Tokopedia Bakal Tutup Permanen?

jpnn.com, JAKARTA - TikTok membantah rumor yang menyebutkan bahwa platform perdagangan elektronik Tokopedia akan ditutup dan diganti dengan TikTok Shop.

Dalam keterangan tertulis, juru bicara TikTok menyatakan bahwa rumor tersebut tidak benar.

"Kami mendengar rumor mengenai masa depan Tokopedia. Rumor tersebut tidak benar. Kami terus berinvestasi di Tokopedia dan Indonesia," kata dikutip Minggu (8/2)

Juru bicara TikTok menyatakan Tokopedia akan terus beroperasi penuh dengan fokus pada peningkatan pengalaman pengguna.

Rumor mengenai rencana penutupan Tokopedia pertama kali beredar di platform sosial media X (dulu Twitter).

Akun @ecommurz yang dikenal sering membagikan informasi tentang perdagangan elektronik dan teknologi dalam unggahannya menyampaikan kabar tentang rencana penutupan aplikasi Tokopedia.

Pemilik akun pada Kamis (29/1) mengunggah informasi berikut:

"Words from friends in Tokopedia, they going to kill Tokopedia app and TikTok Shop will have their own separated app." (Kabar dari teman-teman di Tokopedia, mereka akan menutup aplikasi Tokopedia dan TikTok Shop akan memiliki aplikasi terpisah sendiri)