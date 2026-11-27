jpnn.com, JAKARTA - Tokopedia dan TikTok Shop menghadirkan inisiatif nasional "Satu Daerah, Beragam Kebanggaan" untuk meningkatkan visibilitas produk lokal dan memperkenalkan keunggulan produk daerah kepada masyarakat yang lebih luas, sekaligus membantu usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) membuka peluang pasar.

Setelah sebelumnya hadir di Solo dengan mengangkat batik dan Yogyakarta dengan kuliner lokal, program ini kini hadir di Surabaya untuk menyoroti potensi pelaku usaha dan produk lokal khas Kota Pahlawan.

Aktivasi di Surabaya turut dihadiri oleh Direktur Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dan Perdagangan Jasa Kementerian Perdagangan Dwinanto Rumpoko.

Melalui "Satu Daerah, Beragam Kebanggaan", Tokopedia dan TikTok Shop berupaya menghubungkan masyarakat dengan produk khas daerah sekaligus membuka peluang pertumbuhan bagi pelaku usaha lokal melalui perdagangan digital.

Inisiatif ini menggabungkan showcase produk dengan edukasi bisnis dan dukungan berjualan secara digital, termasuk pemanfaatan video pendek, kolaborasi dengan kreator, serta LIVE Shopping.

Di Surabaya, inisiatif ini mendukung pelaku usaha lokal melalui edukasi dan pelatihan untuk mengoptimalkan pemanfaatan Discovery Commerce, pengenalan kepada kreator, serta eksposur produk secara khusus.

Melalui edukasi ini, pelaku usaha didorong untuk memanfaatkan konten video pendek, kolaborasi dengan kreator, dan LIVE Shopping secara lebih optimal untuk memperkenalkan keunggulan produk, membangun minat beli, serta mendorong penjualan.

Selain itu, produk dari UMKM Surabaya yang berpartisipasi akan ditampilkan di halaman utama kampanye #BeliLokal dalam aplikasi Tokopedia dan TikTok Shop, sehingga produk lokal dapat memperoleh eksposur melalui konten digital, ditemukan oleh konsumen tidak hanya di Surabaya tetapi juga di berbagai wilayah di Indonesia, serta berpeluang mendorong minat hingga keputusan pembelian.