Tokopedia dan TikTok Shop Perluas Dampak Ekonomi Digital

jpnn.com, JAKARTA - Menutup tahun 2025, Tokopedia dan TikTok Shop by Tokopedia (TikTok Shop) mencatatkan kinerja positif sepanjang pelaksanaan Promo Guncang 12.12 2025, yang tidak hanya mendorong peningkatan aktivitas belanja masyarakat, tetapi ikut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi digital Indonesia.

Selama periode Promo Guncang 12.12, Tokopedia dan TikTok Shop mencatat peningkatan transaksi dibandingkan dengan hari biasa, masing-masing sebesar 58% di Tokopedia dan 52% di TikTok Shop.

Capaian ini mencerminkan tingginya antusiasme masyarakatterhadap rangkaian promo akhir tahun, serta menunjukkan bagaimana platform digital dapat menjadi salah satu sarana yang memudahkan masyarakat dalam berbelanja dan bertransaksi.

Lebih jauh, pertumbuhan tersebut juga tercermin dari persebaran transaksi yang semakin merata di berbagai wilayah Indonesia.

Selama periode 12.12, peningkatan transaksitercatat di sejumlah daerah, seperti Jawa Barat, Sumatera Utara, Bali, Sulawesi Selatan dan Sumatera Selatan, yang menandakan makin luasnya adopsi e-commerce serta terbukanya peluang pertumbuhan ekonomi digital yang lebih inklusif di berbagai daerah.

“Capaian positif Promo Guncang 12.12 mencerminkan semakin kuatnya peran ekosistem Tokopedia dan TikTok Shop dalam mendorong pertumbuhan ekonomi digital Indonesia. Tidak hanya terlihat dari peningkatan transaksi dan pesanan, tetapi juga dari persebaran transaksi yang semakin merata di berbagai wilayah, yang membuka peluang lebih luas bagi pelaku usaha lokal untuk tumbuh dan naik kelas. Ke depannya, memasuki 2026, kami optimistis dapat terus memperkuat inovasi, kolaborasi, serta dukungan berkelanjutan bagi pelaku usaha lokal agar semakin berdaya saing, baik di pasar domestik maupun global,” kata Senior Director of Tokopedia and TikTok E-commerce Indonesia Stephanie Susilo.

Di Tokopedia dan TikTok Shop, sejumlah kategori utama, seperti Fashion, Beauty & Personal Care, Food & Beverage, serta Electronik & Automotive mencatatkan kinerja positif selama periode Promo Guncang 12.12, dengan rata-rata pertumbuhan transaksi sekitar 59%.

Sejalan dengan momentum 12.12, Tokopedia dan TikTok Shop terus memperkuat komitmen dalam mendukung pelaku usaha lokal melalui inisiatif Lokal Mendunia.