Tokopedia dan TikTok Shop Rayakan Pelaku Usaha F&B Lokal Lewat NYAM Awards 2026

jpnn.com, JAKARTA - Pertumbuhan industri makanan dan minuman (F&B) Indonesia membuka makin banyak peluang bagi pelaku usaha lokal untuk menjangkau konsumen yang lebih luas.

Seiring perubahan cara masyarakat menemukan produk melalui konten digital, Discovery Commerce juga menciptakan peluang baru bagi pelaku usaha untuk membangun merek, memperkenalkan produk, dan mengembangkan bisnis.

Melihat momentum tersebut, Tokopedia dan TikTok Shop melalui inisiatif #BeliLokal menghadirkan NYAM Awards 2026, sebuah program apresiasi bagi pelaku usaha F&B lokal dan kreator yang menunjukkan kreativitas, inovasi, serta pertumbuhan bisnis di era Discovery Commerce.

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (2025), terdapat 5,28 juta usaha makanan dan minuman pada 2024, meningkat 8,71% dibandingkan tahun sebelumnya.

Momentum ini juga tercermin di ekosistem Tokopedia dan TikTok Shop, di mana kategori groceries (kebutuhan sehari-hari), khususnya makanan dan minuman, menjadi salah satu pendorong pertumbuhan. Pada semester pertama 2026, jumlah pesanan kategori F&B meningkat hampir 95% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, sementara jumlah pelaku usaha yang menjual produk F&B tumbuh 184%, atau meningkat dua kali lipat.

Untuk membantu pelaku usaha memanfaatkan peluang tersebut, Tokopedia dan TikTok Shop terus memperkuat dukungan melalui edukasi, Discovery Commerce, serta kolaborasi dengan kreator dan berbagai mitra ekosistem.

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"Indonesia memiliki ekosistem kuliner lokal yang sangat beragam, dengan jutaan pelaku usaha yang terus berinovasi. Kami juga melihat pertumbuhan yang sangat positif pada kategori makanan dan minuman, baik dari sisi permintaan maupun jumlah pelaku usaha yang bergabung di ekosistem Tokopedia dan TikTok Shop. Melalui NYAM Awards, kami ingin membantu pelaku usaha F&B lokal mendapatkan eksposur lebih luas, menjangkau konsumen baru, dan membuka peluang pertumbuhan bisnis," kata Executive Director Tokopedia and TikTok Shop Indonesia Stephanie Susilo.

Sepanjang semester pertama 2026, inisiatif #BeliLokal mencatat pertumbuhan lebih dari 50% jumlah penjual serta kenaikan 51% penjualan produk lokal, dengan total 700 juta produk terjual.