Tokopedia & TikTok Shop Jadi Platform Digital Pertama yang Tampilkan Produk Lokal Kurasi Kemendag

jpnn.com, JAKARTA - Tokopedia dan TikTok Shop menjadi platform digital pertama yang menampilkan Pilihan BuSan, produk lokal yang dikurasi langsung oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag) melalui inisiatif #BeliLokal.

Kolaborasi ini bertujuan menghadirkan produk lokal berkualitas kepada lebih banyak konsumen sekaligus mendukung ekosistem discovery commerce yang aman, tepercaya, dan inklusif.

Kolaborasi ini diperkenalkan dalam #WaktunyaSTARt #JualanNyaman: Spesial Perayaan Kolaborasi #BeliLokal di Solo (21/9/2026), yang diikuti oleh 200 UMKM dari Solo dan sekitarnya. Para peserta mendapatkan pelatihan mengenai legalisasi usaha, pembuatan konten, dan affiliate marketing.

“Kolaborasi kami dengan Kementerian Perdagangan mencerminkan komitmen bersama untuk membantu pelaku usaha lokal berkualitas berkembang dan menjangkau lebih banyak konsumen. Solo, dengan kekayaan budaya dan komunitas UMKM yang kuat, menjadi salah satu langkah awal penting dalam perjalanan ini. Dengan membawa para penjual Pilihan BuSan ke Tokopedia dan TikTok Shop sebagai mitra platform digital pertama mereka, kami ingin membantu produk lokal ditemukan oleh lebih banyak konsumen dari seluruh penjuru Indonesia sekaligus mewujudkan komitmen #BeliLokal melalui discovery commerce,” ujar Presiden Direktur Tokopedia dan TikTok Shop Indonesia Stephanie Susilo.

“Melalui program Pilihan BuSan, kami ingin mempermudah akses terhadap produk lokal berkualitas. Kami mengapresiasi Tokopedia dan TikTok Shop sebagai platform digital pertama yang memberikan ruang bagi program kurasi Kemendag ini agar semakin mudah ditemukan konsumen di seluruh Indonesia,” ujar Budi Santoso, Menteri Perdagangan Republik Indonesia.

Memperkuat Ekosistem Usaha Lokal di Solo

Pada 2030, nilai ekonomi digital Indonesia diperkirakan mencapai US$180–340 miliar. Dalam konteks tersebut, UMKM memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi digital. Di Solo, UMKM berkontribusi 57% terhadap PDRB kota dan menyerap 36% tenaga kerja lokal.

“UMKM merupakan bagian penting dari perekonomian Solo. Kajian BRIDA menunjukkan UMKM berpotensi menyumbang hingga 43 persen PDRB kota Solo. Jadi kami menyambut baik inisiatif #BeliLokal dari Tokopedia dan TikTok Shop, yang mendorong penguatan legalitas usaha serta pemanfaatan konten digital untuk memperluas pasar. Kami berharap makin banyak UMKM Solo memanfaatkan kesempatan ini untuk tumbuh lebih kuat dan berdaya saing,” ujar Wali Kota Surakarta Respati Achmad Ardianto.