Tokopedia, TikTok Shop, KemenkoPM, dan Kemenperin Perkuat Ekosistem Wajib Halal

jpnn.com, JAKARTA - Seiring akan diberlakunya kewajiban sertifikasi halal, Tokopedia dan TikTok Shop berkolaborasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kementerian Perindustrian untuk memfasilitasi sertifikasi halal sekaligus memperkuat kapabilitas digital 150 UMKM Jawa Barat melalui #WaktunyaSTARt #JualanNyaman X HalalPreneur: Program Sertifikasi Halal Self-Declare Gratis untuk Industri Kecil dan Menengah di Bandung (20/10/2026).

Acara ini sejalan dengan target Provinsi Jawa Barat untuk mencapai 644.116 produk tersertifikasi halal pada 2026.

“Sertifikasi halal membantu meningkatkan kepercayaan konsumen, sementara keterampilan pembuatan konten digital bisa mendorong penjualan dan membangun brand. Melalui program ini, kami ingin pelaku usaha #JualanNyaman dengan memanfaatkan ekosistem discovery commerce untuk mengembangkan bisnis secara berkelanjutan,” kata Senior Director Tokopedia dan TikTok Shop Indonesia Vonny Susamto.

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Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia Muhaimin Iskandar menjelaskan pemberdayaan UMKM harus diwujudkan melalui langkah nyata.

"Kami mengapresiasi inisiatif Tokopedia dan TikTok Shop yang menggabungkan edukasi sertifikasi halal dengan keterampilan pemasaran digital untuk membantu UMKM memenuhi ketentuan yang berlaku dan memanfaatkan peluang ekonomi digital,” katanya.

Sertifikasi Halal Perkuat Daya Saing UMKM dan Kepercayaan Konsumen

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Indonesia punya 14,68 juta produk bersertifikat halal dari 3,47 juta pelaku usaha. Kolaborasi Tokopedia dan TikTok Shop bersama mitra strategis kali ini memungkinkan lebih banyak UMKM mendapatkan edukasi mengenai proses dan manfaat sertifikasi halal, bahkan yang memenuhi kriteria bisa memperoleh fasilitas sertifikasi halal gratis melalui skema self-declare. Penjual dapat mempelajari sertifikasi halal melalui Pusat Edukasi Penjual Tokopedia dan TikTok Shop.

“Kami terus mendorong kesiapan industri kecil dan menengah melalui sosialisasi regulasi, edukasi, pendampingan teknis, dan sertifikasi halal. Kolaborasi bersama platform digital seperti Tokopedia dan TikTok Shop seperti ini penting untuk membantu UMKM meningkatkan kesiapan usaha dan daya saing produk ke depannya,” kata Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza.