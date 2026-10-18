Toksin Bakteri Tak Mati oleh Panas, Keamanan MBG dan Susu Formula Disorot
jpnn.com, JAKARTA - Laboratorium Kesehatan Daerah Sumatera Utara menemukan tiga jenis bakteri, yakni Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, dan Escherichia coli, dalam sampel makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diduga menyebabkan keracunan ratusan siswa di Berastagi, Kabupaten Karo, pada September lalu.
Dokter dan pendidik gizi Tan Shot Yen menilai temuan tersebut menunjukkan lemahnya pengawasan keamanan pangan.
Tan menjelaskan, risiko keracunan tidak cukup diatasi dengan memasak makanan hingga matang. Bakteri dapat menghasilkan toksin ketika makanan terlalu lama berada pada suhu 5–60 derajat Celsius atau rentang suhu kritis.
“Pada proses pemasakan bakteri bisa saja mati, tetapi toksinnya tahan panas. Berlaku bagi semua kontaminan,” kata Tan.
Dia mencontohkan Bacillus cereus, bakteri pembentuk spora yang kerap mencemari beras dan nasi. Spora bakteri tersebut dapat bertahan dalam proses pemasakan, terutama jika nasi disimpan pada suhu ruang.
Toksin cereulide yang dihasilkan bakteri ini dapat memicu mual dan muntah dalam waktu 30 menit hingga enam jam setelah makanan dikonsumsi.
Menurut Tan, pengendalian keamanan pangan harus dilakukan sejak pemilihan bahan baku, penyimpanan, pengolahan, pemasakan, pemorsian, hingga makanan dikonsumsi.
Dia menilai penerapan Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP), yakni sistem pengendalian bahaya pada setiap tahapan produksi pangan, penting bagi dapur MBG yang memproduksi ribuan porsi makanan.
Toksin bakteri yang tahan panas ditemukan dalam kasus makanan MBG dan susu formula, memicu sorotan keamanan pangan.
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