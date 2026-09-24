Tol Betung-Jambi Seksi 1A Terus Dikebut, Progres Konstruksi Capai 69 Persen

jpnn.com, PALEMBANG - Pembangunan Tol Betung–Jambi Seksi 1A terus dikebut PT Hutama Karya Infrastruktur (HKI) guna mempercepat konektivitas dalam jaringan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).

Hingga Agustus 2026, progres konstruksi ruas tol yang menghubungkan Betung hingga Tungkal Jaya tersebut telah mencapai 69 persen.

Sekretaris Perusahaan HKI Resnu Aditya Wuladarman mengatakan pembangunan Tol Betung–Jambi Seksi 1A menjadi bagian dari kontribusi HKI dalam mendukung pengembangan konektivitas nasional dan pemerataan pertumbuhan ekonomi.

“Pembangunan Tol Betung–Jambi Seksi 1A tidak hanya berfokus pada penyelesaian konstruksi, tetapi juga bagaimana menghadirkan infrastruktur yang memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Dengan meningkatnya konektivitas antarwilayah, ruas tol ini diharapkan dapat mempercepat mobilitas masyarakat, memperlancar distribusi barang, menekan biaya logistik, serta membuka peluang pertumbuhan ekonomi baru di wilayah Sumatra Selatan dan Jambi,” ujar Resnu, Kamis (24/9/2026).

Dalam menjaga kualitas pekerjaan, HKI memiliki standar pengendalian mutu yang mengacu pada spesifikasi umum untuk Jalan Bebas Hambatan dan Jalan Tol Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2020.

Setiap tahapan pekerjaan melalui proses inspeksi dan pengetesan mutu berdasarkan ITP (Inspection Test Plan), Quality Patrol, Walk In Site, dan QHSSE Pass untuk memastikan hasil pekerjaan memenuhi standar mutu sebelum dilanjutkan ke tahap berikutnya.

“HKI berkomitmen memastikan setiap pembangunan infrastruktur yang dikerjakan memenuhi aspek kualitas, keselamatan, dan keberlanjutan. Penerapan sistem pengendalian mutu yang disiplin menjadi bagian penting dalam menjaga keandalan infrastruktur yang kami bangun,” kata Resnu.

Selain penguatan aspek mutu, HKI menerapkan program Re-Planting Disposal Area sebagai upaya menjaga kestabilan lingkungan pada area pekerjaan.