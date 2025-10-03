Tol Layang MBZ Sedang Dilakukan Perbaikan, Pengendara Diimbau Berhati-hati

jpnn.com, BEKASI - PT Jasamarga Jalan layang Cikampek (JJC) mengumumkan ada perbaikan ruas tol layang Sheikh Mohamed bin Zayed (MBZ) selama dua hari.

Adapun perbaikan jalan itu melalui metode mengupas permukaan, mengisi lubang, dan retakan serta melapisi kembali seluruh area perbaikan atau SFO.

GM Operasi dan Pemeliharaan PT Jasamarga Jalan layang Cikampek Desti Anggraeni, mengungkapkan pekerjaan SFO (Scrapping Filling Overlay) di Ruas Jalan Layang MBZ itu berlangsung mulai Kamis malam hingga Jumat pagi ini pukul 05.00 WIB.

Dia memerinci pekerjaan dimaksud dilakukan pada tujuh titik jalan sekaligus secara beruntun mulai dari lajur 2 Km 47+900, Km 47+700, Km 47+500, Km 46+800, Km 46+700 dan Km 46+600 arah Jakarta serta Km 09+500 hingga Km 10+100 pada lajur 1 arah Cikampek.

"Selama pekerjaan berlangsung, lajur dua dan sebagian lajur satu yang menjadi objek pekerjaan tidak dapat dilintasi, sementara lajur lain tetap berfungsi normal," katanya.

Desti menjelaskan pekerjaan pemeliharaan jalan itu bertujuan untuk meningkatkan kualitas, kenyamanan, dan performa jalan agar tetap nyaman saat dilintasi.

Pihaknya telah berkoordinasi dengan tim terkait untuk dapat menyiapkan rambu-rambu pengamanan pekerjaan sesuai standar sebagai upaya menjaga keamanan pengguna jalan maupun petugas di sekitar lokasi pekerjaan.

"Rambu pengamanan mencakup rubber cone serta lampu selang atau penanda lokasi kerja pada malam hari. Kami juga menyiagakan petugas pengaturan lalu lintas serta memastikan petugas tetap menjaga keamanan di sekitar lokasi pekerjaan," katanya.