Tol Palembang Sempat Buka-Tutup Pagi Hari, Pihak Tol Tegaskan Bukan Karena Kabut Asap

jpnn.com, PALEMBANG - Informasi mengenai penutupan sementara pintu tol Palembang beredar di media sosial pada Minggu (6/9/2026) pagi.

Dalam unggahan tersebut, seroang pengendara menyebut akses tol ditutup karena kondisi jalan diselimuti kabut tebal.

Video tersebut diunggah oleh akun Instagram @oypalembang, pengendara menyampaikan bahwa akses tol sempat ditutup dan sejumlah kendaraan terlihat putar balik.

"Min pro min pro, jalan tol pagi ini ditutup min pro. Lewat jalan biaso tetap berkabut masalahnyo. Ini ditutup demi keamanan uji petugasnyo," kata pengendara tersebut.

Pengendara juga memperlihatkan kondisi di pintu masuk tol yang tampak dipenuhi kendaraan.

"Nah banyak mobil ngantri galo," ujar pengendara tersebut.

Regional Head Sumatera Bagian Selatan PT Hutama Karya (Persero) Arief Yeri Kristanto memastikan tidak ada penutupan tol.

"Tidak ada penutupan Mbak. Tadi pagi dilakukan buka tutup sekitar jam 6 pagi atas rekomendasi pihak kepolisian dikarenakan kabut pagi hari cukup tebal," kata Arief saat diwawancarai via WhatsApp.