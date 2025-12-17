Tol Paltung Akan Dibuka Secara Fungsional pada Libur Nataru

jpnn.com - Tol Palembang-Betung (Paltung) Seksi 1 (Musi Landas - Pulau Rimau) akan dibuka secara fungsional pada libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Pembukaan tol tersebut untuk mendukung kelancaran arus lalu lintas pada momen Nataru.

Executive Vice President (EVP) Divisi Operasi dan Pemeliharaan Jalan Tol Hutama Karya, Dwi Aryono Bayuaji menyampaikan bahwa Tol Paltung akan dibuka secara fungsional pada 20 Desember mendatang hingga 2 Januari 2026.

"Ini sebagai bentuk kesiapan menghadapi tingginya intensitas perjalanan masyarakat pada periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru)," sampai Dwi, Rabu (17/12/2025).

Dwi mengungkap bahwa pada momen Nataru, ruas Tol Paltung akan dibuka secara dua arah.

"Kalau tahun sebelumnya hanya dibuka satu arah, pada momen Nataru ini kami buka secara dua arah," ungkap Dwi.

Kata Dwi pada pembukaan tol tersebut, pihaknya sudah berkoordinasi dengan pihak terkait, seperti Dishub, Ditlantas Polda Sumsel dan lainnya.

"Tol Paltung akan dibuka pada 20 Desember 2025 hingga 2 Januari 2026 mulai pukul 07.00–16.00 WIB," kata Dwi.