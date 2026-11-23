jpnn.com, PALEMBANG - PT Hutama Karya (Persero) menyiapkan pengoperasian fungsional tiga ruas Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) sepanjang 106,54 kilometer untuk mendukung perjalanan masyarakat selama libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru).

Ketiga ruas tol tersebut direncanakan dibuka secara gratis selama periode fungsional, dengan kesiapan infrastruktur dan keselamatan pengguna jalan menjadi prioritas utama.

Kehadiran ruas tol fungsional diharapkan bisa menjadi alternatif perjalanan bagi masyarakat, sekaligus membantu mengurangi potensi kepadatan lalu lintas pada jalan nasional seiring meningkatnya mobilitas kendaraan selama libur akhir tahun.

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Adapun ruas yang disiapkan meliputi Jalan Tol Sigli–Banda Aceh Seksi 1 (Padang Tiji–Seulimeum) sepanjang 23,88 km di Provinsi Aceh, yang akan memperkuat aksesibilitas dan konektivitas wilayah.

Selanjutnya, Jalan Tol Rengat–Pekanbaru Segmen Bypass Pekanbaru–IC Siak sepanjang 13,47 km di Provinsi Riau, yang merupakan bagian dari Tol Lingkar Pekanbaru dan diharapkan dapat mengurangi beban lalu lintas di sekitar Kota Pekanbaru.

Sementara itu, Jalan Tol Palembang–Betung Seksi 1–5 (Kramasan–Betung) sepanjang 69,19 km di Provinsi Sumatra Selatan dipersiapkan untuk memperlancar perjalanan antara Palembang dan Betung, sekaligus mendukung kelancaran distribusi logistik di wilayah tersebut.

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Direktur Operasi III Hutama Karya Iwan Hermawan menyampaikan rencana pengoperasian fungsional ini merupakan upaya perusahaan dalam memberikan manfaat infrastruktur jalan tol secara lebih luas kepada masyarakat, khususnya pada momentum libur Nataru.

“Melalui pengoperasian fungsional ketiga ruas JTTS ini, kami ingin memberikan alternatif perjalanan yang lebih lancar dan efisien bagi masyarakat. Ruas-ruas tersebut direncanakan dapat dilalui secara gratis selama masa fungsional, sehingga manfaat konektivitas jalan tol dapat dirasakan lebih awal, khususnya di tengah meningkatnya kebutuhan perjalanan pada akhir tahun,” ujar Iwan, Senin (23/11/2026).