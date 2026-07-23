Tolak Angin Raih IOB Award 2026 yang Ke-8 kalinya, Tanda Kepercayaan Konsumen

jpnn.com, JAKARTA - Tolak Angin kembali menerima penghargaan Indonesia Original Brands (IOB) Award 2026 untuk kategori Obat Masuk Angin dengan predikat Excellent, yang diselenggarakan oleh Majalah SWA bersama Business Digest.

Direktur Marketing PT. Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk (Sido Muncul), Maria Reviani mengungkapkan pencapaian ini merupakan penghargaan IOB ke-8 kalinya yang berhasil diraih oleh Tolak Angin.

Maria menyatakan pada ulang tahun ke-75 Sido Muncul tahun ini, penghargaan tersebut menjadi tanda kepercayaan besar dari konsumen terhadap produk Tolak Angin.

Pihak perusahaan merasa sangat senang serta bersyukur atas apresiasi tersebut dan menjadikannya motivasi untuk terus menjaga kualitas merek.

Maria menegaskan Tolak Angin menjadi salah satu karya anak bangsa yang dipersiapkan untuk merambah pasar global secara lebih luas.

"Ini adalah salah satu merek Indonesia yang ingin kami jadikan sebagai merek dari Indonesia untuk dunia," ujar Maria Reviani di Sudirman, Jakarta Selatan, Selasa (21/7).

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Maria menjelaskan pihaknya selama ini berupaya konsistensi menjaga kepercayaan konsumen selama puluhan tahun untuk mempertahankan posisi sebagai merek utama.

Dia menjamin Sido Muncul tidak akan pernah melakukan kompromi dalam hal keamanan maupun khasiat darii produk Tolak Angin.