JPNN.com » Politik » Parpol » Tolak Caketum Eksternal, 33 DPW Dukung Mardiono Pimpin PPP

Tolak Caketum Eksternal, 33 DPW Dukung Mardiono Pimpin PPP

Tolak Caketum Eksternal, 33 DPW Dukung Mardiono Pimpin PPP
Deklarasi dukungan 33 DPW PPP kepada Muhamad Mardiono sebagai ketum partai di Hotel Sheraton, Jakarta, Kamis (18/9). Source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak 33 pimpinan DPW PPP di Indonesia mendeklarasikan dukungan bagi Muhamad Mardiono untuk kembali menjadi ketua umum parpol berlambang Kabah.

Deklarasi dukungan itu disampaikan pimpinan 33 DPW PPP di Hotel Sheraton, Jakarta, Kamis (18/9), jelang pelaksanaan Muktamar X.

Adapun, PPP pada 27-29 September 2025 bakal melaksanakan Muktamar X dengan agenda menentukan ketum definitif. 

Baca Juga:

Ketua DPW PPP NTT dan Sulsel, yakni Djainudin Lonek serta Imam Fauzan Amir Uskara menjadi figur yang bergantian membacakan deklarasi dukungan.

Para DPW PPP dalam deklarasinya siap mendukung Mardiono sebagai Ketum PPP masa bakti 2025-2030 dalam Muktamar X.

"Siap menjaga dan mengawal pelaksanaan Muktamar X DPP PPP, agar terselenggara dengan baik, kondusif dan penuh silaturahim sebagai partai Islam ahlusunnah waljamaah," demikian pernyataan dukungan 34 DPW PPP, Kamis.

Baca Juga:

Selanjutnya, para DPW PPP menyatakan siap menyukseskan dan merayakan pelaksanaan Muktamar X dengan santun, khidmat dan penuh sukacita. 

"Tanpa provokasi, kebencian dan saling menjatuhkan. Mari jaga bersama muruah PPP sebagai partai warisan ulama yang menjadi alat perjuangan politik umat Islam," demikian pernyataan mereka.

Sebanyak 33 pimpinan DPW PPP di Indonesia menolak sosok caketum partai kabah dari kalangan eksternal.

