Tolak Fasilitas VIP Saat Upacara, Lucky Hakim Ajak Elite Berdiri Kepanasan Bareng Warga

jpnn.com, INDRAMAYU - Aktor sekaligus Bupati Indramayu Lucky Hakim meniadakan tenda peneduh dan kursi VIP dalam upacara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di Alun-alun Indramayu, Jawa Barat, Senin (17/8/2026).

Kebijakan tersebut membuat pejabat daerah, anggota DPRD, pimpinan instansi, serta tamu undangan mengikuti upacara dengan berdiri bersama masyarakat di bawah terik matahari.

Lucky menyebut langkah itu sebagai upaya menghadirkan suasana yang setara antara pejabat dan masyarakat.

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Lucky mengatakan dirinya sengaja tidak menyediakan fasilitas khusus bagi para tamu undangan. Menurutnya, para pejabat perlu merasakan kondisi yang juga dialami masyarakat ketika beraktivitas di bawah terik matahari.

"Saya mengajak semuanya sama-sama berdiri dua jam di lapangan, tanpa hidangan, minuman dingin, buah-buahan, cemilan, dan tanpa tenda peneduh," ujar Lucky saat dihubungi awak media.

Dia juga menyampaikan permohonan maaf kepada anggota DPRD, pejabat, pimpinan instansi, dan tamu undangan atas kebijakan tersebut.

Lucky menilai pengalaman berdiri di bawah matahari dapat menjadi pengingat bagi pejabat saat mengambil keputusan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.

Menurutnya, pejabat dan aparatur sipil negara (ASN) perlu memahami kondisi masyarakat yang sehari-hari bekerja di bawah panas matahari demi memenuhi kebutuhan hidup.