jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan I Ketut Suwendra menolak keras rencana pemindahan badak jawa (Rhinoceros sondaicus) dari habitat aslinya di Taman Nasional Ujung Kulon, Banten, ke Alas Purwo di Banyuwangi di Jawa Timur

“Dengan populasi yang sangat terbatas, kita tidak boleh mengambil risiko yang justru dapat mengancam kelangsungan hidup satwa langka ini,” ujar Suwendra, Kamis (19/11).

Menurutnya, Ujung Kulon merupakan satu-satunya habitat alami badak jawa yang tersisa di dunia.

Estimasi Kementerian Kehutanan bersama pakar IPB University pada 2025 mencatat populasinya sekitar 87–100 individu. Kondisi ini menuntut kebijakan konservasi yang mengedepankan kehati-hatian, berbasis kajian ilmiah, dan mengutamakan keselamatan satwa.

Suwendra menilai wacana pemindahan ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur, tidak boleh dipandang sebagai solusi instan.

Perbedaan karakteristik ekologis, ketersediaan pakan, sumber air, daya dukung habitat, hingga potensi stres dan risiko adaptasi harus diperhitungkan secara menyeluruh.

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“Jangan sampai niat menyelamatkan justru menimbulkan risiko baru. Harus dipastikan setiap kebijakan konservasi benar-benar melindungi keberlangsungan hidup badak jawa, bukan mempertaruhkan masa depannya,” ujarnya.

Dia menegaskan ancaman nyata yang harus menjadi prioritas pemerintah adalah perburuan liar dan pengamanan kawasan.