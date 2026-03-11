Tolak Penahanan Abdul Wahid, Simpatisan Terobos Masuk Rutan Sialang Bungkuk
jpnn.com, PEKANBARU - Suasana di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Pekanbaru, Sialang Bungkuk, mendadak tegang pada Rabu siang.
Puluhan simpatisan Gubernur Riau non aktif Abdul Wahid nekat menerobos masuk ke halaman rutan demi mengawal mobil tahanan yang membawa tersangka kasus dugaan korupsi tersebut.
Kejadian bermula saat mobil tahanan berwarna hijau milik Kejaksaan Negeri Pekanbaru tiba di gerbang Rutan.
Massa yang didominasi oleh kaum ibu dan pemuda tersebut awalnya berkumpul di depan pintu masuk.
Namun, saat palang pintu dibuka untuk mobil tahanan, massa langsung merangsek masuk mengikuti kendaraan tersebut.
Meskipun petugas penjaga pos telah berupaya menghalangi dan memberikan instruksi agar massa tetap berada di luar area steril, para simpatisan tetap bergeming.
Sambil membawa alat musik rebana dan mengangkat tangan, mereka meneriakkan slogan dukungan.
"Pak Abdul Wahid tidak bersalah! Bebaskan beliau!" seru salah seorang simpatisan di tengah kerumunan yang memadati jalur masuk kendaraan.
