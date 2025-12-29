menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Tolak Penetapan UMSK Jawa Barat, KSPI Sentil Dedi Mulyadi

Tolak Penetapan UMSK Jawa Barat, KSPI Sentil Dedi Mulyadi

Tolak Penetapan UMSK Jawa Barat, KSPI Sentil Dedi Mulyadi
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi akan mengumumkan UMP Jabar 2026 pada hari ini Rabu 24 Desember 2025. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menuntut agar Gubernur DKI Jakarta merevisi UMP DKI Jakarta 2026, menjadi setara dengan KHL, yakni Rp5,89 juta per bulan.

Selain itu, KSPI juga menuntut kenaikan UMSP DKI Jakarta 2026 sebesar 2 hingga 5 persen di atas KHL, bukan dihitung dari UMP atau UMSP lama, melainkan dari nilai KHL sesuai karakteristik sektor industri.

Selain itu, buruh juga menyatakan penolakan terhadap penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) se-Jawa Barat yang dinilai tidak sesuai dengan konstitusi.

Baca Juga:

Presiden KSPI yang juga menjabat sebagai Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyampaikan seluruh bupati dan wali kota di Jawa Barat telah mengeluarkan rekomendasi resmi nilai UMSK dan menyampaikannya kepada Gubernur Jawa Barat.

Namun, Said menyebut rekomendasi tersebut dicoret, diubah, dikurangi, bahkan dihilangkan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

Tindakan tersebut dinilai bertentangan dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168 Tahun 2024 yang telah mengatur mekanisme penetapan UMSK.

Baca Juga:

Alasan potensi PHK yang digunakan dinilai tidak berdasar, karena pada tahun sebelumnya, setelah adanya intervensi pemerintah pusat, tidak terjadi PHK sebagaimana yang dikhawatirkan.

Sebagai contoh, UMSK sektor elektronik di Kabupaten Bekasi dicoret dengan alasan perusahaan tidak mampu, padahal bisnis raksasa seperti Epson dan Panasonic beroperasi di wilayah tersebut.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyentik Gubernur Jawa Barat soal penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) se-Jawa Barat.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI