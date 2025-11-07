Tolak Soeharto Pahlawan, Gus Mus: Banyak Kiai Dimasukkan ke Sumur

jpnn.com, REMBANG - Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH Ahmad Mustofa Bisri atau Gus Mus menyatakan penolakannya terhadap rencana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada mantan Presiden Soeharto.

"Saya paling tidak setuju kalau Soeharto dijadikan Pahlawan Nasional," ujar Gus Mus di kediamannya di Leteh, Rembang, Jawa Tengah seperti yang dikutip dari NU Online, Rabu (5/11).

Ia mengungkapkan alasan penolakannya dengan menceritakan pengalaman tidak adil yang dialami kalangan pesantren dan NU selama era Orde Baru berkuasa.

"Banyak kiai yang dimasukin sumur, papan nama NU tidak boleh dipasang, yang suruh dipasang banyak dirobohin oleh bupati-bupati. Adik saya sendiri, Kiai Adib Bisri akhirnya keluar dari PNS karena dipaksa masuk Golkar," cerita Gus Mus.

Ia juga menambahkan, "Kiai Sahal Mahfudh itu didatangi pengurus Golkar Jawa Tengah diminta jadi penasehat Golkar Jawa Tengah. Kiai Sahal tidak mau, saya menyaksikan sendiri."

Gus Mus menilai warga NU yang mendukung usulan tersebut menunjukkan kurangnya pemahaman sejarah. "Orang NU kalau ada yang ikut-ikutan mengusulkan berarti tidak ngerti sejarah," tegas kiai yang pernah menjabat Rais Aam PBNU 2014-2015 itu.

Ia juga menjelaskan bahwa banyak ulama dan pejuang bangsa yang memiliki jasa besar tidak pernah diusulkan gelar pahlawan oleh keluarganya. "Alasannya supaya amal kebaikannya tidak berkurang di mata Allah. Kalau istilahnya, menghindari riya’," jelas pengasuh Pesantren Raudlatut Thalibin tersebut. (tan/jpnn)



