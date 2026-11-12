Tolak Tawaran Fantastis Persija Jakarta, Justin Hubner Kini Bersyukur

jpnn.com - Bek Timnas Indonesia Justin Hubner tidak menyesali keputusannya menolak tawaran fantastis Persija Jakarta pada bursa transfer musim panas 2026. Pemain Fortuna Sittard itu justru bersyukur transfer tersebut tidak terwujud.

Hubner menilai bertahan di Eropa merupakan keputusan tepat untuk perkembangan kariernya. Apalagi, ia kini mendapatkan kepercayaan penuh dari Fortuna Sittard dan menjadi salah satu andalan di lini pertahanan.

Padahal, Persija Jakarta sebelumnya serius memburu tanda tangan bek berusia 23 tahun tersebut.

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Macan Kemayoran bahkan dikabarkan mengajukan proposal senilai 2 juta euro atau sekitar Rp40 miliar kepada Fortuna Sittard.

Dalam wawancara dengan media Belanda Voetbal International yang dikutip Voetbal Primeur, Hubner membenarkan adanya pendekatan dari klub ibu kota Indonesia tersebut.

"Persija mengajukan tawaran sebesar 2 juta euro. Fortuna merekrut saya tanpa biaya transfer, tetapi mereka menginginkan nilai yang lebih besar untuk melepas saya," kata Justin Hubner.

Fortuna Sittard memang memiliki alasan kuat untuk mempertahankan Hubner. Klub asal Belanda itu merekrutnya secara gratis dari Wolverhampton Wanderers pada Juli 2026.

Tawaran besar Persija pun tidak cukup untuk membuat mereka bersedia melepas sang pemain.