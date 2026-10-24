Tolak Usul Luhut, PKS: Utak-Atik Definisi Korupsi Mengoyak Perasaan Publik
jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal PKS Muhammad Kholid merasa keberatan terhadap usul Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan yang mau menghapus unsur kerugian keuangan negara dalam definisi korupsi.
“PKS menolak usulan tidak memasukkan kerugian negara sebagai korupsi," kata dia kepada awak media, Sabtu (24/10).
Dia menyebut persoalan korupsi di Indonesia terletak di tata kelola yang lemah dan penegakan hukum tak konsisten, bukan definisi rasuah.
"Mengutak-atik definisi korupsi di saat seperti ini hanya akan semakin mengoyak perasaan publik, padahal negara ini sedang dalam kondisi darurat korupsi,” kata Kholid.
Legislator DPR RI itu menilai di sisi lain mengakui masih ada masalah dalam penerapan pasal kerugian negara, mulai dari cara penghitungan sampai perbedaan tafsir antaraparat.
Namun, menurutnya, masalah itu diselesaikan dengan standar perhitungan yang seragam dan aparat yang profesional.
“Kalau penerapannya tidak konsisten, kita perbaiki standarnya dan perbaiki aparatnya. Jangan definisinya yang diubah,” kata dia.
Alumnus Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia itu mengingatkan kondisi pemberantasan korupsi saat ini masih belum membaik.
Sekjen PKS Muhammad Kholid menyebut persoalan korupsi di Indonesia terletak di tata kelola, bukan definisi rasuah.
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