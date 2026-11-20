Tolak Wapres Militer, PA 98 Desak Prabowo Reshuffle Kabinet
jpnn.com, JAKARTA - Perkumpulan Aktivis 98 (PA 98) menolak jika posisi Wakil Presiden yang ditinggalkan Gibran Rakabuming Raka nantinya diisi figur dari kalangan militer.
Organisasi tersebut meminta calon pengganti berasal dari kalangan sipil dengan mempertimbangkan integritas, kapasitas kenegaraan, serta komitmen terhadap supremasi sipil.
Sikap itu menjadi salah satu rekomendasi dalam pertemuan internal dan diskusi politik yang digelar Presidium PA 98 di Bandung, Minggu (15/11).
Dalam forum tersebut, PA 98 juga mendesak Presiden Prabowo Subianto melakukan evaluasi kabinet dan segera mengambil langkah reshuffle.
“Perlu diketahui ya, sejak 1998, amanat Reformasi masih kita pegang sampai saat ini. Menyikapi posisi Wapres yang kosong saat ini, kami pikir kiranya posisi Wakil Presiden sebaiknya tidak diberikan kepada figur militer,” kata Ketua Umum PA 98 Muhamad Surya Wijaya.
Menurutnya, pengganti Wakil Presiden harus dipilih dengan mempertimbangkan kepentingan bangsa, demokrasi, dan cita-cita Reformasi 1998. Proses tersebut juga tidak boleh hanya didasarkan pada kepentingan pembagian kekuasaan.
“Bukan semata-mata transaksi politik antar elite,” tegasnya.
PA 98 mengusulkan agar calon pengganti berasal dari kalangan profesional, teknokrat, atau partai politik. Figur tersebut dinilai perlu memiliki integritas, pengalaman pemerintahan, serta kemampuan memahami persoalan ekonomi dan pertahanan nasional.
Perkumpulan Aktivis (PA) 98 menolak jika posisi Wakil Presiden (Wapres) dari militer. Mereka juga minta Presiden Prabowo reshuffle kabinet.
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