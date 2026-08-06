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Tolic Tahu Persebaya Bisa Menghukum Persib dengan Cara Itu

Tolic Tahu Persebaya Bisa Menghukum Persib dengan Cara Itu
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Pelatih Persib Bandung Igor Tolic bersama bek Gabriel Mutombo. Foto: Persib.

jpnn.com - GIANYAR - Juru Racik Persib Bandung Igor Tolic mengatakan timnya mewaspadai kekuatan Persebaya Surabaya di pramusim.

Persib akan ketemu Persebaya pada final Piala Presiden 2026 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Kamis (6/8) malam WIB.

Tolic menegaskan Persebaya bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata.

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Dia menilai karakter timnya dan Persebaya cukup mirip, sama-sama disiplin bertahan dan mengandalkan transisi cepat ketika mendapatkan ruang.

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"Persebaya punya banyak pemain berbahaya. Mereka juga memainkan low block dan serangan balik yang sangat bagus," kata Tolic.

Final Piala Presiden 2026 Persib Bandung vs Persebaya Surabaya malam ini. Ingat, ini baru pramusim, ya.

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