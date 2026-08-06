Tolic Tahu Persebaya Bisa Menghukum Persib dengan Cara Itu

jpnn.com - GIANYAR - Juru Racik Persib Bandung Igor Tolic mengatakan timnya mewaspadai kekuatan Persebaya Surabaya di pramusim.

Persib akan ketemu Persebaya pada final Piala Presiden 2026 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Kamis (6/8) malam WIB.

Tolic menegaskan Persebaya bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata.

Dia menilai karakter timnya dan Persebaya cukup mirip, sama-sama disiplin bertahan dan mengandalkan transisi cepat ketika mendapatkan ruang.

"Persebaya punya banyak pemain berbahaya. Mereka juga memainkan low block dan serangan balik yang sangat bagus," kata Tolic.