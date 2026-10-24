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Tolong! Asap Karhutla Makin Membahayakan Warga Palangka Raya Kalteng

Tolong! Asap Karhutla Makin Membahayakan Warga Palangka Raya Kalteng
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Tampak pengendara melintasi Jalan RTA Milono saat asap pekat akibat karhutla menyelimuti Kota Palangka Raya pukul 13:44 WIB, Sabtu (24/10/2026). ANTARA/Muhammad Arif Hidayat

jpnn.com, PALANGKA RAYA - Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah (Kalteng), makin diselimuti asap yang sangat pekat akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla), Sabtu (24/10).

Salah seorang warga bernama Wina mengaku terpaksa keluar rumah karena ada urusan yang harus diselesaikan.

"Asapnya sangat pekat hari ini, jarak pandang pun kian terbatas saat berkendara," katanya.

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Wina pun berkendara dengan hati-hati dengan kecepatan yang cukup pelan dikarenakan jarak pandang yang terbatas akibat asap.

Warga lainnya bernama Edy mengaku prihatin dengan kondisi asap pekat akibat karhutla yang masih menyelimuti daerah setempat.

"Kalau lagi berkendara saat asap seperti ini, jadinya harus sangat berhati-hati, karena rawan akibat jarak pandang terbatas," tuturnya.

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Berdasarkan laporan rutin Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Karhutla Kalteng hingga 23 Oktober 2026 akumulasi mencapai 6.952 kejadian karhutla dengan luasan terbakar mencapai 20.108,18 hektare untuk seluruh wilayah provinsi setempat.

Khusus untuk Palangka Raya akumulasi mencapai 957 kejadian karhutla dengan luasan terbakar mencapai 1.286,94 hektare.

Kota Palangka Raya, Kalteng, makin diselimuti asap yang sangat pekat akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla), Sabtu (24/10).

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