Tolong Disimak, Meikarta Bakal Jadi Rusun Subsidi

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengatakan Meikarta akan menjadi salah satu lokasi rumah susun (rusun) subsidi.

Adapun, Meikarta adalah proyek kota baru raksasa di Cikarang, Bekasi, yang diluncurkan tahun 2017 oleh Lippo Group.

Meikarta direncanakan sebagai kota mandiri dengan ribuan gedung pencakar langit dan hunian, namun menghadapi berbagai masalah hukum seperti kasus suap perizinan.

"Ya, tadi saya sudah bahas, tadi saya sudah minta data dari Perumnas ada di mana aja, dari pengembang-pengembang swasta punya lokasi di perkotaan di mana aja. Salah satunya di Meikarta," ujar Ara dikutip Rabu (14/1).

Ara sapaan Maruarar Sirait mengaku, akan kembali mengundang para pengembang rusun subsidi dan para pemangku kepentingan terkait untuk membahas mengenai rusun subsidi pada Rabu 14 Januari 2025.

"Pada hari Rabu malam saya undang lagi ke kantor (Kementerian PKP) jam sembilan malam. Kami lihat kesiapannya ya. Kita lihat kesiapannya, tapi salah satunya di Meikarta," katanya.

Sebagai informasi, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kemen PKP) mengungkapkan rumah susun (rusun) subsidi di perkotaan nantinya akan memiliki dua konsep yakni rumah susun sederhana milik (rusunami) dan rumah susun sewa (rusunawa).

Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati mengatakan, Terkait kedua konsep itu, lanjut Sri, Kementerian PKP akan membahasnya dengan para pengembang, asosiasi pengembang, dan para pemangku kepentingan terkait.