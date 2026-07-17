Tom Cruise Ikut Meriahkan Pertunjukan Khusus Final Piala Dunia 2026

jpnn.com, AMERIKA SERIKAT - Aktor Tom Cruise akan turut tampil dalam pertunjukan khusus untuk memeriahkan final Piala Dunia 2026 di New Jersey Stadium, Amerika Serikat pada 19 Juli 2026.

Hollywood Reporter mengabarkan bahwa kehadiran Tom Cruise merupakan bagian dari rangkaian hiburan terbaru untuk Piala Dunia 2026.

FIFA juga mengumumkan bahwa upacara penutupan Piala Dunia 2026 juga siap dimeriahkan oleh penampilan Laura Pausini, Nicole Scherzinger, Robbie Williams, dan kreator konten YouTube IShowSpeed.

Selain itu, Jennifer Hudson juga dilibatkan untuk membawakan lagu kebangsaan Amerika Serikat.

FIFA mengungkapkan bahwa para penonton di stadion akan memiliki peran aktif dalam pertunjukan tersebut.

Atas dasar itu, para penggemar diimbau datang lebih awal agar dapat berpartisipasi dalam rangkaian acara final Piala Dunia 2026.

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“Upacara penutupan akan menutup perjalanan Piala Dunia 2026 melalui musik, budaya, dan sepak bola, sebelum pertandingan yang sangat dinantikan untuk menentukan juara turnamen bersejarah ini,” ungkap Chief Operating Officer (COO) Piala Dunia FIFA 2026 Heimo Schirgi dilansir Antara.

Final Piala Dunia 2026 disiapkan dalam skala yang sebanding dengan Super Bowl maupun Olimpiade, dengan berbagai penampilan musik dan kehadiran selebritas.