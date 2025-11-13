Tomas Trucha Belum Tenang, Punya Tuntutan untuk Pemain PSM Makassar
jpnn.com - PSM Makassar akhirnya kembali ke jalur kemenangan setelah menumbangkan Dewa United pada pekan ke-12 BRI Super League.
Namun, Pelatih PSM Tomas Trucha menegaskan kemenangan itu belum cukup untuk membuatnya puas.
Kemenangan yang Belum Cukup Memuaskan
Trucha menilai performa timnya memang menunjukkan peningkatan, tetapi masih banyak aspek yang perlu dibenahi sebelum bisa benar-benar stabil.
"Dari latihan hari ini dibanding kemarin, kami lebih baik. Dari pertandingan melawan Madura United dibanding saat melawan Dewa United, kami juga lebih baik," ujar Trucha.
Progres Positif, Tapi Belum Stabil
Gol tunggal Abu Kamara di Stadion Internasional Banten, Serang, menjadi penentu kemenangan yang mengakhiri empat laga tanpa tiga poin bagi Juku Eja.
Hasil tersebut mengangkat posisi PSM ke peringkat ke-12 klasemen sementara Super League.
Meski demikian, Trucha menegaskan kemenangan ini bukan akhir dari perjuangan.
Menurutnya, keberhasilan di satu pertandingan tidak boleh membuat tim kehilangan fokus terhadap target jangka panjang.
