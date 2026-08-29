TOMORO COFFEE Hadirkan Master S.O.E Series Yirgacheffe Ethiopia

jpnn.com, JAKARTA - TOMORO COFFEE kembali mengeksplorasi dunia kopi melalui Master S.O.E (Single Origin Espresso) Series Yirgacheffe Ethiopia, lini kopi single-origin terbaru yang membawa karakter salah satu origin kopi Ethiopia lebih dekat kepada konsumen Indonesia.

Diluncurkan di Padel Arena Jakarta pada (27/8/2026) bersama brand ambassador Muhammad Aga, Master S.O.E Series terbaru menjadi babak berikutnya dalam perjalanan TOMORO COFFEE mengeksplorasi berbagai origin kopi dunia sekaligus menghadirkan pengalaman specialty coffee yang lebih mudah dijangkau oleh coffee enthusiast dengan harga mulai dari 28ribu rupiah.

Yirgacheffe menjadi origin terbaru dalam perjalanan Master S.O.E Series, setelah sebelumnya mengeksplorasi kopi dari Kintamani, Papua New Guinea, Brazil, dan Colombia.

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Perjalanan lintas origin ini menghadirkan karakter kopi yang berbeda di setiap seri, sekaligus memperkenalkan konsumen pada keberagaman rasa dan cerita di balik kopi dari berbagai wilayah dunia. Kini, perjalanan tersebut membawa TOMORO COFFEE ke Ethiopia, salah satu negara yang memiliki hubungan historis kuat dengan kopi.

Master S.O.E Series Yirgacheffe Ethiopia menggunakan single-origin beans dari Yirgacheffe, salah satu wilayah yang dikenal dalam dunia kopi Ethiopia. Beans dari Yirgacheffe, Ethiopia ini menjadi spesial karena memiliki sentuhan rasa floral, citrus, dan karamel. Dengan teknik pengolahan yang baik dalam TOMORO Master S.O.E Series, ketiga rasa tersebut menghasilkan perpaduan rasa yang sempurna.

Ethiopia sendiri memiliki posisi penting dalam sejarah kopi dan dikenal sebagai salah satu wilayah asal kopi Arabika. Karakter khas dari setiap origin menjadi bagian penting dalam pengalaman menikmati single-origin coffee, termasuk Yirgacheffe.

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Melalui seri ini, TOMORO COFFEE mengajak konsumen untuk mengenal karakter kopi Ethiopia dengan cara yang lebih mudah dijangkau, baik bagi coffee enthusiast maupun mereka yang baru mulai mengeksplorasi specialty coffee.

Melalui Master S.O.E Series Yirgacheffe Ethiopia, TOMORO COFFEE ingin menjadikan pengalaman specialty coffee lebih dekat dengan keseharian konsumen.