Tongkat Komando Baru di Meja Presiden Prabowo: Prerogatif Presiden, Etika Tata Negara, dan Ujian Reformasi Polri

jpnn.com - Dalam geometri politik kekuasaan presidensial, rotasi kabinet dan pergantian pucuk pimpinan instrumen strategis negara adalah hakikat dari hak prerogatif.

Pasal 17 juncto Pasal 4 UUD NRI Tahun 1945 menggarisbawahi bahwa Presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi sekaligus nakhoda utama yang bertanggung jawab penuh atas arah laju Republik.

Langkah Presiden Prabowo Subianto yang melakukan penataan ulang kabinet dengan fokus paling menyita perhatian publik pada pergantian Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), menunjukkan sinyal kepemimpinan yang berani mengambil keputusan cepat, tanpa kompromi, demi mengejar akselerasi program kerja nasional.

Presiden Prabowo mengirim pesan politik yang tegas: tidak ada zona nyaman dalam arsitektur pemerintahannya.

Ketika sebuah institusi vital dituntut berlari seirama dengan agenda strategis negara—mulai dari ketahanan pangan, kepastian iklim investasi,pemberantasan kebocoran anggaran negara, hingga pemeliharaan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas)—maka penyegaran kepemimpinan bukan sekadar opsi administratif, melainkan imperatif manajerial.

Keputusan cepat ini layak dibaca sebagai kehendak politik (political will) untuk menciptakan orkestrasi kabinet yang padu, responsif, dan bebas dari inersia birokrasi.

Dalam doktrin kepemimpinan modern, kecepatan eksekusi sering kali menjadi garis pemisah antara keberhasilan transformasi dan jebakan stagnasi.

Presiden memahami betul bahwa rakyat tidak memiliki kemewahan untuk menunggu, sehingga setiap elemen kekuasaan harus segera dipacu dalam gigi transmisi tertinggi.