Toni Firmansyah Terus Jadi Kepercayaan Bernardo Tavares, Persebaya Punya Harapan
jpnn.com - Persebaya Surabaya masih menaruh kepercayaan besar kepada Toni Firmansyah untuk menghadapi kompetisi Super League 2026/27.
Gelandang berusia 21 tahun itu menjadi salah satu pemain yang cukup sering mendapat kesempatan dari Bernardo Tavares sejak pelatih asal Portugal tersebut menangani Green Force pada putaran kedua musim lalu.
Toni bahkan tetap masuk dalam rencana utama Tavares selama menjalani rangkaian pertandingan pramusim.
Toni Jadi Pilihan Tavares
Kepercayaan tersebut tidak datang tanpa alasan. Toni dinilai mampu menjalankan perannya di lini tengah sekaligus memberikan keseimbangan dalam permainan Persebaya.
Pada musim lalu, Toni tampil dalam 28 pertandingan dengan total 1.889 menit bermain dan menyumbang satu asis.
Bagi Toni, kepercayaan dari sang pelatih justru menjadi dorongan untuk terus memperbaiki diri.
"Saya bersyukur mendapat kesempatan dan kepercayaan dari pelatih. Saya harus menjadikannya sebagai motivasi untuk terus belajar, mengevaluasi penampilan, dan memperbaiki bagian permainan yang masih kurang," ujarnya.
Tak Ingin Berhenti Berkembang
Toni menyadari persaingan pada musim baru akan makin berat. Karena itu, dia memilih tidak cepat puas dengan pencapaian yang sudah didapat.
Persebaya Surabaya masih menaruh kepercayaan besar kepada pemain mudanya, Toni Firmansyah
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