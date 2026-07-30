Toni Firmansyah Ungkap Alasan Persebaya Surabaya Belum Boleh Berpuas Diri
jpnn.com - Persebaya Surabaya sudah memastikan tempat di semifinal Piala Presiden 2026.
Namun, hasil itu belum membuat Toni Firmansyah merasa Green Force sudah tampil tanpa cela.
Gelandang berusia 21 tahun tersebut menilai masih ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan meski Persebaya baru saja menaklukkan PSMS Medan 1-0 di Stadion Gelora Bung Tomo, Rabu (29/7/2026).
Kemenangan Belum Cukup
Toni menyebut kemenangan dan clean sheet menjadi modal positif.
Meski begitu, dia berharap Persebaya tidak cepat puas dengan hasil yang sudah diraih.
"Kami bersyukur bisa menang dan kembali mencatat clean sheet. Namun, masih banyak kekurangan yang harus kami evaluasi agar bisa tampil lebih baik pada pertandingan berikutnya," ujarnya.
Fokus Menatap Laga Berikutnya
Menurut Toni, kondisi seluruh pemain juga terus membaik setelah menjalani dua pertandingan dengan intensitas tinggi.
"Secara kondisi, seluruh pemain dalam keadaan baik. Proses pemulihan berjalan lancar dan kami berharap semua pemain siap menghadapi laga selanjutnya," katanya.
Persebaya tampil impresif di Piala Presiden 2026, tetapi Toni Firmansyah menegaskan Green Force belum sempurna. Kekurangan apa yang dimaksud?
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